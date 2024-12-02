إحالة موجه للتحقيق لعدم اتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات

قرر "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة موجه إحدى المواد الأساسية للتحقيق، لعدم أتباع التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات والتى أثرت بشكل سلبى على سير امتحانات شهر نوفمبر.

"وكيل الوزارة": لن أسمح بالتهاون في أي أعمال خاصة بالامتحانات

وشدد "وكيل الوزارة" على أنه لن يسمح بالتهاون في أي أعمال خاصة بالامتحانات، وسيتم توقيع العقوبات على كل من يخالف اللوائح والقوانين ويقصر في حق الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

"عمارة" يتفقد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس إدارة الزرقا

وكان "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قد واصل اليوم، جولاته الميدانية لعدة مدارس بإدارة الزرقا التعليمية.

وشملت الجولة، مدارس الإعدادية بنات والإعدادية الحديثة والشهيد ياسر عبدالمجيد شتيه الثانوية بنين.

وتابع "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالإضافة إلي إجراء امتحانات شهر نوفمبر.

واطمأن "وكيل الوزارة" على سير وانتظام العمل داخل الفصول الدراسية واللجان وعلى مستوى جودة طباعة الورقة الامتحانية، وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، كما تحاور مع الطلاب بشأن المناهج الدراسية ومستوى امتحانات شهر نوفمبر وإذا كان هناك ما يواجههم من مشكلات.

وتفقد "وكيل الوزارة" كنترولات المدارس وتابع إجراءات تسليم الامتحانات للمدارس واعمال التصحيح، موجها بتصحيح الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء منها، مشددا علي تأمين كنترول المدرسة وتطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بذلك مع توفير الراحة بشكل دائم للطلاب ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة والمناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

وفي ختام زيارته أكد وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا انتظام كافة أعمال امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارات التعليمية وتجرى في أجواء هادئة وآمنة وجاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية اي شكاوي من أعمال الامتحانات.

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