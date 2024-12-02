صرف السلع التموينية لأول مرة داخل سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية في الإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية بمتابعة مدى الالتزام بأسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد للتجار المقام من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً بجراج الشهر العقاري بالمنشية بنطاق حي الجمرك.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن استمرار المحافظة بتطبيق تلك التجربة بأحياء مختلفة يأتي في إطار توفير كافة احتياجات المواطن السكندري من المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين بالإسكندرية.

وفي سياق متصل؛ لاقى سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية اليوم استحسان المواطنين بعد توفير كافة المنتجات الغذائية من لحوم وخضروات ومنتجات ألبان وفاكهة بتكلفة مخفضة، هذا بالإضافة إلى تواجد العيادة المجانية المتنقلة للكشف على المواطنين،



كما أنه لأول مرة تم تفعيل صرف السلع التموينية للمواطن السكندري من خلال البطاقة التموينية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لصرف جميع السلع داخل سوق اليوم الواحد للتجار.

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