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رئيس الأكاديمية العربية يزور السفارة المصرية ببورسودان لتعزيز العلاقات الثنائية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أجرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، زيارة إلى السفارة المصرية بمدينة بورسودان بجمهورية السودان، والتقى السفير هاني صلاح الدين، سفير مصر لدى السودان.

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جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الأكاديمية مكون من الوزير مفوض محمد خير مستشار رئيس الأكاديمية لمنظومة العمل العربي المشترك والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية والدكتور  علاء مرسى عميد معهد الموانئ.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به السفارة المصرية في دعم التعاون المشترك بين الجانبين.

رئيس الأكاديمية العربية يزور السفارة المصرية بجمهورية السودان 

 

 وأكد أن الأكاديمية تسعى دومًا إلى تعزيز الشراكات الإقليمية وتقديم خدماتها التعليمية والتدريبية والاستشارية لدعم تطلعات الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة والنقل البحري واللوجستيات والتكنولوجيا.

ومن جانبه، رحب السفير هاني صلاح الدين بزيارة  الدكتور إسماعيل عبد الغفار، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الأكاديمية كأحد المنظمات العربية  المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير الدولية.

كما أكد سفير مصر  استعداد السفارة لدعم كافة الجهود الرامية إلى توثيق أواصر التعاون بين الأكاديمية وجمهورية السودان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي في السودان، بما يشمل تطوير برامج تعليمية مشتركة وبناء القدرات في مجالات النقل البحري واللوجستيات والتكنولوجيا الحديثة، وذلك استجابةً لاحتياجات السوق السوداني وتماشيًا مع توجهات الدول العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا السودان السفارة المصرية السفير هاني صلاح الدين لجامعة الدول العربية

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