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رياضة

المباراة غدًا، من يلعب السوبر المصري للكرة النسائية بعد اعتذار وادي دجلة؟

وادي دجلة،فيتو
وادي دجلة،فيتو

تسود أزمة حاليًّا داخل اتحاد الكرة بسبب طرف مباراة السوبر المصري والمحدد إقامتها غدًا الثلاثاء 3 ديسمبر أمام فريق مسار.

وكان وادي دجلة اعتذر عن خوض مباراة السوبر المصري خاصه بعد قرار اتحاد الكرة بالغائها بشكل مفاجئ ثم العودة مرة أخرى وأقر باقامتها.

وفشلت كافة محاولات دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف عن الكرة النسائية، في إقناع وادي دجلة بخوض مباراة السوبر المصري.

و أكد مصدر داخل فريق وادي دجلة، أن إدارة النادي أخطرت اتحاد الكرة رسميًّا بعدم خوض بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية، والمقرر أن تجمع بينه وبين فريق مسار "توت عنخ آمون" والمحدد لها غدًا  الثلاثاء 3 ديسمبر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة أعلن إلغاء بطولة السوبر المصري، فكيف يتم فجأة إرسال خطاب لإقامته يوم 3 ديسمبر المقبل؟

وكان اتحاد الكرة أعلن إلغاء بطولة السوبر المصري للسيدات والتي كان محدد إقامته يوم 27 سبتمبر الماضي، ولكن تم إلغاء البطولة لعدم جاهزية الأندية وإبلاغهم قبل المباراة بيومين فقط.

سبب رفض وادي دجلة خوض اللقاء 

 وشدد مسؤولو وادي دجلة  لاتحاد الكرة على أنه لم يتسلم خطابًا من قبل يفيد بتأجيل المباراة، لوقت لاحق أو لأجل غير مسمى، والفاكس المرسل له من اتحاد الكرة يفيد بإلغاء البطولة نهائيًّا، وليس تأجيلها أو ترحيلها لوقت لاحق. 

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