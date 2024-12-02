سينر يواصل التربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس

تصنيف التنس، ارتقى الألماني يان لينارد شتروف في التصنيف العالمي، الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين.

وتقدم شتروف، البالغ من العمر 34 عاما، خطوة واحدة ليصعد للمركز 42.

وتوج اللاعب الألماني بلقب واحد في العام الجاري 2024، بينما حقق 30 فوزا مقابل 21 خسارة، خلال نفس الفترة.

ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الذي أصدرته الرابطة اليوم الاثنين، أي تغيير في المراكز العشر الأولى، حيث حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف، والألماني الكسندر زفيريف على المركز الثاني.

وجاء ترتيب أول 10 لاعبين في التصنيف العالمي للاعبي التنس للمحترفين كالتالي:

1- الإيطالي يانيك سينر 11830 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 7915 نقطة

3- الإسباني كارلوس ألكاراز 7010 نقاط

4- الأمريكي تايلور فريتز5100 نقطة

5- الروسي دانييل ميدفيديف 5030 نقطة

6- النرويجي كاسبر رود 4255 نقطة

7- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3910 نقاط

8- الروسي أندري روبليف 3760 نقطة

9- الأسترالي أليكس دي مينور 3745 نقطة

10- البلغاري جريجور ديميتروف 3350 نقطة

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