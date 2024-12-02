انطلاق مبادرة «100 يوم رياضة» بجامعة عين شمس

انطلقت فعاليات «مبادرة ١٠٠ يوم رياضة» لطلاب جامعة عين شمس والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية.

انطلاق «مبادرة ١٠٠ يوم رياضة» بجامعة عين شمس

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

تحسين مستوى حياة المواطن من خلال برامج متنوعة

ويأتي ذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتى تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة.

تعزيز صحة الطلاب البدنية والعقلية

وفي سياقه اكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة إن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تعتبر خطوة جوهرية نحو تعزيز صحة الطلاب البدنية والعقلية، وتؤكد على أهمية الرياضة كعنصر أساسي في حياة الشباب، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعي مشيرا إلى إن توفير بيئة رياضية محفزة يعكس التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، ويعزز من روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الطلاب مضيفا أن الجامعة ليست مكانا للدراسة فقط بل هي مكان لتشكيل الشخصيه والهوية للطلاب.

ويأتي تنظيم المبادرة بجامعة عين شمس من خلال قطاع التعليم والطلاب ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وتستمر خلال شهر ديسمبر الجاري بمهرجان الطلاب للالعاب الترفيهية وتنس الطاولة للطلاب الاصحاء والطلاب من ذوي الهمم وكرة القدم طلبة والكرة الطائرة طلبة وطالبات وكرة الجرس للمكفوفين.

وفي سياق اخر استضافت كلية الاداب جامعة عين شمس على مدار يومين 26، و27 نوفمبر المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة الذي يقيمه أعضاء نادي روتاري كايرو بلاتنيم، وقد احتوى المعرض على قرابة 8000 قطعة تنوعت ما بين الملابس ( العادية والرياضية ) والأحذية الرجالي والحريمي والأطفال، فضًلا عن الشنط والإكسسوارات.

عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة

واشتمل المعرض على ركن خاص للعب الأطفال، والكتب والقصص الثقافية والترفيهية، وقد حازالمعرض على إعجاب المترددين عليه خلال اليومين وأشادو بالأسعار وجودة المنتجات التي شملت ماركات عالمية ومحلية تلبي احتياجات الأسرة، وفي ختام اليوم الثاني التقت أد. حنان سالم بأعضاء الفريق وتم تكريمهم بتقديم شهادات التقدير للمشاركين الذين أكدوا على عراقة جامعة عين شمس.

المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي

وحرص إدارتها على تفعيل الأنشطة الاجتماعية التى تؤكد دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما أثنوا على حسن التنظيم والتعاون من قبل كلية الأداب، وقدموا الشكر لكل عمال الكلية وقطاع رعاية الشباب وقطاع العلاقات العامة الذين تحملوا عبئ التنظيم والمتابعة على مدار اليومين، وأكدوا حرصهم الدائم على التعاون المستمر مع كلية الأداب.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل عميد كلية الأداب، وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم سوها السبع مدير رعاية الشباب بكلية الأداب.

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