الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استضافت كلية الاداب جامعة عين شمس على مدار يومين 26، و27 نوفمبر المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة الذي يقيمه أعضاء نادي روتاري كايرو بلاتنيم، وقد احتوى المعرض على قرابة 8000 قطعة تنوعت ما بين الملابس ( العادية والرياضية ) والأحذية الرجالي والحريمي والأطفال،  فضًلا عن الشنط والإكسسوارات.

جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة

 وقد اشتمل المعرض على ركن خاص للعب الأطفال، والكتب والقصص الثقافية والترفيهية، وقد حازالمعرض على إعجاب المترددين عليه خلال اليومين وأشادو بالأسعار وجودة المنتجات التي شملت ماركات عالمية ومحلية تلبي احتياجات الأسرة، وفي ختام اليوم الثاني التقت أد. حنان سالم بأعضاء الفريق وتم تكريمهم بتقديم شهادات التقدير للمشاركين الذين أكدوا على عراقة جامعة عين شمس.

المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي

 وحرص إدارتها على تفعيل الأنشطة الاجتماعية التى تؤكد دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما أثنوا على حسن التنظيم والتعاون من قبل كلية الأداب، وقدموا الشكر لكل عمال الكلية وقطاع رعاية الشباب وقطاع العلاقات العامة الذين تحملوا عبئ التنظيم والمتابعة على مدار اليومين، وأكدوا حرصهم الدائم على التعاون المستمر مع كلية الأداب.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل عميد كلية الأداب، وإشراف حنان سالم وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم  سوها السبع مدير رعاية الشباب بكلية الأداب.

 

وفي سياق اخر شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، احتفال كلية طب الأسنان بتخريج  الدفعة ٢٣ من بكالوريوس طب وجراحة الاسنان، والدفعة الخامسة من برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة. 

إعداد خريج على أعلى مستوى وقادر أن يكون عضوًا نافعًا في منظومة الرعاية الصحية

بحضور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، چيرالدين محمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وكريم البطوطي عميد الكلية، وداليا القرشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريهام مجدي أمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وولاء حامد وكيل الكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريم الكباريتي مدير روابط الخريجين.

 

 

 

وفي كلمته، رحب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالحضور، مقدما التحية لأولياء الأمور الذين تكبدوا الكثير من  المجهودات لسنوات عديدة.

 

كما قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لجهودهم المبذول مع الطلاب طوال فترة دراستهم.

 


وأوضح أن هذه الدفعة هي الـ23 لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قد يبدو صغيرا مقارنة بالعديد من مثيلاتها، ولكن هنا يأتي تميز كلية طب الأسنان فبالرغم من صغر عمرها عن مثيلاتها، إلا أنها خلال عمرها القصير قد تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من إعداد خريج على أعلى مستوى وقادر أن يكون عضوا نافعا في منظومة الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تجربة جديرة بالدراسة.

استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى

ووجه حديثه للطلاب أن هذه بداية مرحلة جديدة وليست النهاية؛ فالمحك الحقيقي هو الفترة المقبلة التي تتطلب استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى، فلابد من استمرار النهج العلمي، موضحًا أن مهنة طب الأسنان هي رحلة طويلة ولكنها ممتعة.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس التكافل الاجتماعي الساعات المعتمدة المجتمع وتنمية البيئة جامعة القاهرة رئيس جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس

مواد متعلقة

المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعة الجديدة لبرنامج "معلومات الطيران" بكلية المراقبة الجوية

مصر تشارك لأول مرة بالمنتدى التاسع لشباب العلماء وتفوز بجائزة الابتكار في تجمع البريكس

وزير التعليم العالي يكرم المهندس مصطفى السيد لحصوله على البرونزية بمجال الطاقة

رئيس جامعة عين شمس: إعداد خريج على أعلى مستوى يكون عضوًا نافعًا في منظومة الرعاية الصحية

شروط وإجراءات ترخيص سيارات جمارك مطار القاهرة

أهداف تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية.. تحسين جودة التعليم وفقًا للمعايير الدولية.. رفع قدرات الطلاب وتهيئتهم للدراسة الجامعية.. وتعزيز المهارات اللغوية والشخصية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس والمنصورة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

السوري جمال الشريف يحسم الجدل بشأن صحة هدف الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية