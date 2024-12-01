رئيس جامعة عين شمس: إعداد خريج على أعلى مستوى يكون عضوًا نافعًا في منظومة الرعاية الصحية

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، احتفال كلية طب الأسنان بتخريج الدفعة ٢٣ من بكالوريوس طب وجراحة الاسنان، والدفعة الخامسة من برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة.

إعداد خريج على أعلى مستوى وقادر أن يكون عضوًا نافعًا في منظومة الرعاية الصحية

بحضور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، چيرالدين محمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وكريم البطوطي عميد الكلية، وداليا القرشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريهام مجدي أمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وولاء حامد وكيل الكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريم الكباريتي مدير روابط الخريجين.

وفي كلمته، رحب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالحضور، مقدما التحية لأولياء الأمور الذين تكبدوا الكثير من المجهودات لسنوات عديدة.

كما قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لجهودهم المبذول مع الطلاب طوال فترة دراستهم.



وأوضح أن هذه الدفعة هي الـ23 لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قد يبدو صغيرا مقارنة بالعديد من مثيلاتها، ولكن هنا يأتي تميز كلية طب الأسنان فبالرغم من صغر عمرها عن مثيلاتها، إلا أنها خلال عمرها القصير قد تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من إعداد خريج على أعلى مستوى وقادر أن يكون عضوا نافعا في منظومة الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تجربة جديرة بالدراسة.

استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى

ووجه حديثه للطلاب أن هذه بداية مرحلة جديدة وليست النهاية؛ فالمحك الحقيقي هو الفترة المقبلة التي تتطلب استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى، فلابد من استمرار النهج العلمي، موضحًا أن مهنة طب الأسنان هي رحلة طويلة ولكنها ممتعة.

ونصح الخريجين بعدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “أنتم أطباء أسنان ولستم خبراء تجميل فقط، ولكن بما يناسب المريض ووفقا أسس وممارسات ومقاييس علمية”.

وأشار إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إلي أن هناك تعاونا مستمرا بين نقابة أطباء الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، موضحا أن وقت التعليم قد انتهى وبدأ وقت التعلم، مشيرا إلى أن هناك ضلعين أساسيين لطبيب الأسنان وهما: العلوم الطبية التي يجب أن تظلوا مواكبين لها عن طريق الدراسات العليا، فعلم طب الاسنان هو علم متطور جدا يحتاج إلي زيادة العلوم الطبية باستمرار، أما الضلع الآخر فهو تنمية المهارات المختلفة.

عميد طب الأسنان: توفير مناخ جيد للتعليم والتعلم

وأكد كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، أن كلية طب أسنان عين شمس هي

محراب العلم والخلق والانجاز؛ فالكلية لها باع كبير من الإنجازات في وقت محدود نسبيا، مشيرا إلى أن الكلية تحرص دائمًا على توفير مناخ جيد للتعليم والتعلم، طبقا لأحدث ومعايير عالمية، أدت إلى حصولها على الاعتماد الدولي من منظمة AQAS الألمانية.

وأعرب كريم البطوطي عن فخره وسعادته بالطلاب، متمنيا لهم كل التوفيق في مسيرتهم التي تحتاج لاستمرار الدراسة والجهد، مشيرا إلى أن خريج أسنان عين شمس هو خريج كفء محليا وعالميا، وهو ما ظهر خلال امتحان مزاولة المهنة، وهو المنوط بإعطاء ترخيص مزاولة المهنة، والذي سيجدد كل خمس سنوات، طبقا لأنشطة تعليمية تدريبية لكي يتم تجديد الترخيص، إلى جانب ضرورة وجود التأهيل اللازم للحصول على لقب أخصائي أو استشاري.

وأشارت ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن يوم التخرج ليس مجرد احتفال بل شهادة على النجاح والتفوق نتيجة لسنوات من الجهد والعمل المستمر، فالخريجون يقطفون اليوم ثمرة جهدهم، ويبدأون رحلة جديدة في حياتهم المهنية حاملين اسم الكلية والجامعة بقيمها ومبادئها، كسفراء لهم في كل مكان.

الكلية متميزة في تقديم التعليم الطبي في مجال طب الأسنان

ولفتت إلى أن حصول كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس على الاعتماد الدولي لهو دليل واضح على مدى تميزها في تقديم التعليم الطبي في مجال طب الأسنان وفقًا لأعلى معايير الجودة، وكذلك التزام الكلية بتقديم الأفضل دائمًا لتقديم أطباء متميزين حاصلين على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل العلمي والعملي الذي يعد الأحدث في مجال طب الأسنان.

كما أشارت ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين، إلى دور رابطة الخريجين في التواصل مع الطلاب خاصة بعد التخرج، حيث تقوم الرابطة بالتعاون مع الكلية في المؤتمرات وورش العمل، بتنظيم ملتقيات للخريجين مع رواد كل كلية؛ ما ينمي الشعور بالولاء والانتماء لدى الخريج بالجامعة.

وأوضحت ريم الكباريتي أن رابطة الخريجين تتيح للخريجين الاشتراك في المنتديات، والمعارض وملتقيات التوظيف لتأهيل الخريج لسوق العمل من خلال الدورات المجانية بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية، مشيرة إلى أنه تم إصدار كارنيهات عضوية مجانية للخريجين تقدم العديد من الخدمات المختلفة لدى الهيئات والشركات، لافتة إلى أن التواصل مع رابطة الخريجين متاح على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد الحفل تخريج ٢٣٠ طالبًا وطالبة إلى جانب أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

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