تحصيل 150 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 59 حالة إشغال بحملة في الاسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق العشوائية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وفرض القوانين المشددة

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفى خلال الحملة تم تحصيل غرامات فورية ١٥٠ ألف جنيه، والتحفظ على ٥٩ حالة إشغال متنوع، وتحرير ١٩ محضرا و١٠ إنذارات متنوعة، وغلق وتشميع منشآة.

حملات مكبرة في الإسكندرية لضبط الأسواق وإزالة اشغالات الباعة الجائلين

وشملت الحملة شارع الفتح فلمنج ، شارع مصطفى كامل فلمنج،وشارع النصر وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بـالإجراءات الاحترازية، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وفى خلال الحملة تم التفتيش على المخابز والمحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعدين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

على الصعيد ذاته أسفرت الحملة عن قيام صحة شرق بتحرير ٢ محضر عدم حمل شهادات صحية و٢ محضر اشتراطات وتم اعدام (١٠ كجم) لانشون و٢٠ ( كجم ) جبن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام إدارة تموين شرق بالمرور علي بعض المنشآت وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٤ محاضر اشتراطات صحية و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وقيام القوى العاملة بتحرير ٣ إنذارات، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٤ محاضر، فضلا عن قيام شئون البيئة بتحرير١ إنذار، وقيام رخص المحلات بتشميع ١محل وتحرير ٦.

جاء ذلك بحضور المهندسة سكرتير عام الحي، والرائد رئيس وحدة شرطة المرافق بالحى ومدير ومعاوني إدارة إشغال الطريق ، ومفتش رخص المحلات وممثلي الطب البيطري والقوى العاملة والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات والصرف الصحي.

وذلك في إطار توجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالقضاء على جميع الإشغالات والأسواق العشوائية والاستجابة لشكاوى المواطنين والحرص على الصحة العامة.

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