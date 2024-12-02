فى لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، لاستغاثة أحد الأشخاص غير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية استغاثة لنقل (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر) غير قادر على الحركة لمرضه وللسمنة المفرطة، للمستشفى لتلقي العلاج.

أمن الشرقية يستجيب لاستغاثة مواطن لنقله للمستشفى

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية لمحل البلاغ وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقى العلاج ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتقدم المواطن بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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