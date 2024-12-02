الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن الشرقية يستجيب لاستغاثة مواطن لنقله للمستشفى

أمن الشرقية يستجيب
أمن الشرقية يستجيب لاستغاثة مواطن لنقله للمستشفى

 فى لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، لاستغاثة أحد الأشخاص غير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

 تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية استغاثة لنقل (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر) غير قادر على الحركة لمرضه وللسمنة المفرطة، للمستشفى لتلقي العلاج.

أمن الشرقية يستجيب لاستغاثة مواطن لنقله للمستشفى 

وعلى الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية بالشرقية لمحل البلاغ وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقى العلاج ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

ضبط 7 شركات ومكاتب بدون ترخيص للنصب بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة

الداخلية: تشغيل وحدة جوازات متنقلة في الإسكندرية دون التقيد بمحل الاقامة

وتقدم المواطن بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار سياسة  وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الحماية المدنية قوات الحماية المدنية مديرية امن الشرقية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

ضبط 7 شركات ومكاتب بدون ترخيص للنصب بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة

الداخلية: تشغيل وحدة جوازات متنقلة في الإسكندرية دون التقيد بمحل الاقامة

ضبط 24 طن دقيق طن مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

هجرة غير شرعية وتزوير المستندات الأبرز، أمن المنافذ يحرر 86 قضايا متنوعة في 48 ساعة

فحص 46 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة

رادارات المرور ترصد 1183 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

بزعم فك أعمال السحر، القبض على دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية