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رياضة

تطورت الحالة الصحية لنجم فيورنتينا بعد واقعة مباراة إنتر ميلان

إدواردو بوفي
إدواردو بوفي

كشفت تقارير أن فيورنتينا الإيطالي، حصل اليوم الاثنين، على أنباء إيجابية بشأن الإصابة المفاجئة التي تعرض لها نجمه، إدواردو بوفي.

وتوقفت مباراة مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، أمس الأحد، بعد مرور 17 دقيقة فقط، إثر سقوط بوفي أرضا بشكل مفاجئ، ما أثار هلع جميع من في الملعب، قبل أن يتم إلغاء اللقاء بسبب هذه الواقعة.

وفي هذا الصدد، كتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إكس": "مرت الليلة بشكل جيد بالنسبة لإدواردو بوفي، لاعب فيورنتينا، حيث تم فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه بعد قرابة 13 ساعة".


وأضاف رومانو: "إدواردو الآن مستيقظ وفي وعيه الكامل، ويستجيب للأسئلة بوضوح.. وأكدت المصادر الطبية عدم وجود أي أضرار في الدماغ أو القلب لدى اللاعب".

 

وكشف بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، عن حالة الهلع التي تسبب فيها إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا، خلال مباراة الفريقين، مساء الأحد، بالجولة 14 من الكالتشيو.

 

وسقط بوفي بشكل مفاجئ على أرض الملعب لتتوقف المباراة ومن ثم سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

رئيس إنتر ميلان يكشف كواليس سقوط بوفي

وقال ماروتا في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "ذهب مديرو نادي فيورنتينا برادي وفيراري إلى المستشفى مع بوفي، وقمت بالتحدث مع دانييلي".

 

 

وأضاف: "كرة القدم هي عبارة عن مجتمع، لذلك، بطبيعة الحال عندما تحدث مثل هذه المواقف، يعمل جميع اللاعبين والحكم على المساعدة، وكان قرارا عفويا بإلغاء المباراة".

 

وأتم: "سيصدر فيورنتينا بيانا بشأن الموقف، لكنني أردت فقط أن أكون هنا للتعبير عن مدى قرب إنتر وعالم كرة القدم بأكمله من بوفي وعائلته في الوقت الحالي".

 

 

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