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رياضة

ارتباك وذعر، تفاصيل أزمة إسعاف لاعب فيورنتينا بعد سقوطه المريب

سقوط لوفي لاعب فيورنتينا،
سقوط لوفي لاعب فيورنتينا، فيتو

شهدت مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، حالة من الفوضى والذعر بعد سقوط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، بشكل مفاجئ، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي.

تفاصيل سقوط لوفي وأزمة الإسعاف 

ففي الدقيقة 17، وأثناء محاولة اللاعب ربط حذائه، نهض ثم سقط فجأة على الأرض، وسط ذهول اللاعبين الذين سارعوا إلى تشكيل جدار حوله أثناء محاولة إسعافه.

وأظهرت الكاميرات تواجد بعض لاعبي فيورنتينا وإنتر أمام رجل الإسعاف، وبدا واضحا أنهم يطالبونه بالتدخل والنزول لأرض الملعب لنقل اللاعب بسرعة إلى المستشفى.

وبعد تجمعهم أمام سيارة الإسعاف ورفض المسعف النزول لأرض الملعب، فتحوا الباب عنوة حتى إنه اصطدم بظهر المسعف.

وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن سبب عدم دخول سيارة الإسعاف لأرض الملعب هو وجود خطر تعطلها على العشب، لذا فكان من الأفضل حمل النقالة إلى السيارة.

وأضافت: "توجد في جميع الملاعب أجهزة تنظيم ضربات القلب والمعدات الطبية اللازمة على خط التماس، كما انهار اللاعب بالقرب من مقاعد البدلاء، لذا لم يكن هناك أي تأخير على الإطلاق في تقديم المساعدة لبوفي".

وأتمت القناة: "كان من المفهوم أن يشعر اللاعبون بالإحباط، وطلبوا من سيارة الإسعاف التحرك لأرض الملعب، لكن هناك أسباب وجيهة لهذا البروتوكول".

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إدواردو بوفي فيورنتينا إنتر ميلان بوفي الدوري الإيطالي

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