من المدرجات، شاهد لحظة إغماء بوفي لاعب فيورنتينا بشكل مفاجئ من زاوية خاصة

شهدت مباراة فيورنتينا وضيفه إنتر ميلان، حالة طبية طارئة بعد سقوط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، التي بدأت على ملعب أرتيميو فرانكي اليوم الأحد إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب حالة طبية طارئة وهي سقوط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن رابطة الدوري قررت عدم استأنف اللقاء وتأجيله إلى موعد آخر.

وقال الرابطة في بيانها: "لن تستأنف المباراة وتأجلت إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب سقوط بوفي على الأرض حيث بدا الوضع خطيرا للغاية".

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن بوفي لا يزال فاقدا للوعي، لكنه بدأ استعادة تنفسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة إغماء بوفي التي أقلقت جميع جماهير الكرة في العالم.

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نتمنى الشفاء العاجل للاعب ادواردو بوفي 🙏🏻

هنا لقطة السقوط ! #روما | #R4ELive pic.twitter.com/TZaiwI5xcM — شبكة روما إلى الأبد (@Roma4EverNET) December 1, 2024

مباراة فيورنتينا والانتر

وشهدت مباراة فيورنتينا وضيفه إنتر ميلان، حالة طبية طارئة بعد سقوط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

وتوقفت المباراة بعد مرور 17 دقيقة إثر سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ ما أثار الهلع بين المتواجدين في الملعب.

وأثناء توقف اللعب نظرا لإلغاء هدف لإنتر ميلان سجله لاوتارو مارتينيز، سقط بوفي على الأرض فجأة، ولم يتحرك فأثار الهلع.

وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي وشكل لاعبو الفريقين جدارا بشريا حوله، قبل أن يتم حمله على نقالة إلى سيارة الإسعاف.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، كان بوفي ينحني لخلع حذائه قبل أن يسقط فجأة على الأرض.

وانهار لاعبي فيورنتينا، ودخل بعضهم في نوبة بكاء داخل الملعب، قبل أن تتوقف المباراة ويدخل اللاعبين إلى غرف خلع الملابس بانتظار التحديثات حول إمكانية استكمال اللقاء من عدمه.

وتعادل فريق فيورنتينا وانتر ميلان سلبيا على ملعب "أرتيميو فرانكي" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، للموسم الحالي 2024-25.

تشكيل فيورنتينا ضد الإنتر

وكان تشكيل فريق فيورنتينا ضد الإنتر كالتالي:

"دي خيا؛ دودو، كوموزو، رانييري، جوسينز؛ عدلي، كاتالدي؛ كولباني، بلتران، بوف؛ كين".

تشكيل إنتر ميلان ضد فيورنتينا

"سومر؛ بيسك، دي فريج، باستوني؛ دومفريز، باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان، ديماركو؛ لاوتارو مارتينيز، تورام".

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر برصيد 29 نقطة، ومتساويا في النقاط مع اتلانتا صاحب المركز الثاني وفيورنتينا صاحب المركز الرابع.

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