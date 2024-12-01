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رياضة

رئيس إنتر ميلان يكشف لحظات الهلع بعد سقوط بوفي لاعب فيورنتينا

سقوط بوفي لاعب فيورنتينا،
سقوط بوفي لاعب فيورنتينا، فيتو

كشف بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، عن حالة الهلع التي تسبب فيها إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، بالجولة 14 من الكالتشيو.

وسقط بوفي بشكل مفاجئ على أرض الملعب لتتوقف المباراة ومن ثم سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

رئيس إنتر ميلان يكشف كواليس سقوط بوفي

وقال ماروتا في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "ذهب مديرو نادي فيورنتينا برادي وفيراري إلى المستشفى مع بوفي، وقمت بالتحدث مع دانييلي".

وأضاف: "كرة القدم هي عبارة عن مجتمع، لذلك، بطبيعة الحال عندما تحدث مثل هذه المواقف، يعمل جميع اللاعبين والحكم على المساعدة، وكان قرارا عفويا بإلغاء المباراة".

وأتم: "سيصدر فيورنتينا بيانا بشأن الموقف، لكنني أردت فقط أن أكون هنا للتعبير عن مدى قرب إنتر وعالم كرة القدم بأكمله من بوفي وعائلته في الوقت الحالي".

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