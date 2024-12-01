بزعم فك أعمال السحر، القبض على دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى، ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (موظف – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولته أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

دجال العطارين ينصب على المواطنين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتفي محمول "تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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