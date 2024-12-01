أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول.. الأهلي يسقط مجددا في الدوري الممتاز.. استقبال حافل من جماهير الزمالك لبعثة الأبيض في طنطا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

النادي الأهلي، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور لاعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من رحلة جنوب أفريقيا لخوض مباراة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري.

دخل نادٍ جديد ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مع نهاية عقده في الموسم الحالي.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أنيمبا النيجيري المقرر لها يوم 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حرصت جماهير الأهلي على توجيه عدة رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد أزماته الماضية وذلك خلال حضورهم في مدرجات إستاد السلام لمتابعة مباراة فريقهم أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي في المدرجات:"

كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان

إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك

الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية

صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع

حرصت جماهير الزمالك في مدينة طنطا على استقبال بعثة الفريق الأبيض بشكل حافل قبل مواجهة غزل المحلة غدا الإثنين في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

توجت اللاعبة المصرية ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة بوينس آيرس مساء اليوم الأحد بعد الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين لواحدة في المباراة النهائية.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، التي بدأت على ملعب أرتيميو فرانكي اليوم الأحد إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب حالة طبية طارئة وهي سقوط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

كشف مراسل أون تايم سبورتس عن تفاصيل إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي بعد إصابته خلال لقاء الفريق أمام الأهلي، والذي يقام بينهما الآن على ملعب ستاد السلام في بطولة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة هايدنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 0/4 للأخير، في المباراة التي جرت على ملعب فويت أرينا، في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

سجل عمر مرموش هدفين في الدقيقتين 22 و58 وفارس شعيبي في الدقيقة 49، وهوجو إيكيتيكي في الوقت بدل الضائع.

انتهت مباراة النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.