ميار شريف تتوج بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس "بوينس آيرس"

توجت اللاعبة المصرية ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة بوينس آيرس مساء اليوم الأحد بعد الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين لواحدة في المباراة النهائية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (3-6)، (6-4)، (4-6).

ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس

وبدأت البطلة المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس بمواجهة فاليريا ستراخوفا في دور الـ32، حيث فازت ميار شريف في الشوط الأول بنتيجة 6-4، والشوط الثاني خسرت بنتيجة 4-6 وفي الشوط الثالث انتصرت بنتيجة 6-1، وفي دور الـ16 فازت ميار على كريستينا ملادينوفيتش بنتيجة أشواط 6-2، 6-2.

وتأهلت ميار شريف إلى ربع نهائي البطولة لتفوز على اللاعبة الأرجنتينية جازمين أورتينزي، وفي دور نصف النهائي فازت اللاعبة المصرية على التشيكية سارة بجليك لتصل إلى نهائي بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.