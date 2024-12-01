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رياضة

ميار شريف تتوج بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس "بوينس آيرس"

ميار شريف،فيتو
ميار شريف،فيتو

توجت اللاعبة المصرية ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة بوينس آيرس مساء اليوم الأحد بعد الفوز على  البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين لواحدة في المباراة النهائية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (3-6)، (6-4)، (4-6).

 

ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس

وبدأت البطلة المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس بمواجهة فاليريا ستراخوفا في دور الـ32، حيث فازت ميار شريف في الشوط الأول بنتيجة 6-4، والشوط الثاني خسرت بنتيجة 4-6 وفي الشوط الثالث انتصرت بنتيجة 6-1، وفي دور الـ16 فازت ميار على كريستينا ملادينوفيتش بنتيجة أشواط 6-2، 6-2.

وتأهلت ميار شريف إلى ربع نهائي البطولة لتفوز على اللاعبة الأرجنتينية جازمين أورتينزي، وفي دور نصف النهائي فازت اللاعبة المصرية على التشيكية سارة بجليك لتصل إلى نهائي بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس.

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