الكاف يعلن طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبطل نيجيريا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أنيمبا النيجيري المقرر لها يوم 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الرواندي جون كلود إيشموي حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكمًا رابعًا.

واختار "الكاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.

ويلتقي الزمالك مع أنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر إقامتها غدًا الاثنين في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة غدًا الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديًّا استعدادًا لغزل المحلة

كما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.