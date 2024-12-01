الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

عرض مفاجئ لمحمد صلاح من الدوري الأمريكي للعب بجوار ميسي

صلاح وميسي
صلاح وميسي

دخل نادٍ جديد ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مع نهاية عقده في الموسم الحالي.

عرض مفاجئ لضم صلاح 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وبحسب موقع "Caught Offside" الإنجليزي فإن نادي إنتر ميامي أصبح أحدث المنضمين لصراع ضم محمد صلاح في حالة رحيله عن ليفربول.

وأضاف أن إنتر ميامي يعتبر صفقة محمد صلاح مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد تعاقدهم مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وبحسب تقارير صحفية فإن أندية إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني مهتمة بالتعاقد مع النجم المصري في الصيف المقبل في ظل عدم تلقيه عرضًا من ليفربول للاستمرار مع الفريق.

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