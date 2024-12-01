مرتزقة كولومبيون يقاتلون في السودان، وسفيرة بوجوتا بالقاهرة تقدم اعتذارا رسميا للخرطوم (فيديو)

تقدمت دولة كولومبيا، على لسان سفيرة بوجوتا لدى القاهرة، آن ميلنيادي جافيريا، باعتذار رسمى للحكومة السودانية على مشاركة مرتزقة كولومبيين بالقتال فى السودان إلى جانب الدعم السريع.

اعتذار عن مشاركة مرتزقة كولومبيين فى حرب السودان

وأعربت سفيرة كولومبيا في القاهرة، آن ميلنيادي جافيريا، خلال لقائها السفير، الفريق أول ركن، عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان في مصر، عن صدمة شعب وحكومة كولومبيا لدى تلقيها خبر مشاركة مواطنين كولومبيين في الحرب الدائرة بالسودان ، ضمن مليشيا الدعم السريع ووصفت السلوك بغير المسئول.

سفيرة كولومبيا لدي مصر تعتذر عن وجود مرتزقة كولومبيين بالسودان

ونقلت سفيرة كولومبيا فى مصر، احترام حكومة بلادها لشعب وحكومة السودان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتأجيج الصراع الدائر بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع.

سفيرة كولومبيا والسفير السوداني لدى مصر، فيتو

وعبر السفير عماد الدين مصطفى عدوي، عن ترحيبه بتصريحات الحكومة الكولومبية، موضحًا بأن هذه الحادثة تؤكد تورط جهات ودول في الحرب الدائرة في السودان.

وأضاف سفير السودان فى مصر، أن جهود الحكومتين السودانية والكولومبية يجب أن تنصب لمنع مشاركة المواطنين الكولومبيين كمرتزقة لدى المليشيا المتمردة، وأوضح، أن الحكومة السودانية ستقوم بإفادة الجانب الكولومبي بملف متكامل بشأن مشاركة المرتزقة الكولومبيين في الحرب العدوانية على الدولة السودانية ومؤسساتها.

تقارير تكشف عن وجود 300 مرتزق من كولومبيا فى السودان

وكانت الصحافة الكولومبية، كشفت أن عدد المرتزقة الكولومبيين في السودان بلغ (300) مرتزق كلهم من قدامى المحاربين أصحاب الخبرات القتالية الكبيرة الذين اجتذبتهم المكافآت المالية الضخمة، وسقطوا في فخ نصبته لهم شبكات تجنيد مشبوهة ضللتهم بإنجاز مهام بسيطة لقاء أجور عالية قبل أن تزج بهم في أتون الحرب بالسودان.

صور عائلية لمرتزقة من كولومبيا، فيتو

ونقلت صحيفة “THE CITY PAPER” عن مسؤول سابق بوزارة الدفاع الكولومبية قوله: "إن جنودًا متقاعدين تم خداعهم ودفعهم للسفر إلى دول أخرى، وتوريطهم في أنشطة تندرج ضمن الجرائم الجنائية.

وقالت صحيفة "Lasillavacia": إنها تلقت رسائل صوتية عبر تطبيق "واتساب" من أحد أولئك المرتزقة في السودان، وأبلغها أن عدد المرتزقة من كولومبيا هناك يصل إلى (300) مقاتل بعضهم جند بحجج كاذبة وقتلوا بعد وقت قصير من وصولهم إلى السودان.

وأشار، إلى أن عقود العمل التي تلقوها ابتداءً كانت تتعلق بتقديم خدمات أمنية خاصة بمنشآت نفط تديرها دولة عربية، وهي ذات الحيل التي درجت تلك الدولة على استخدامها في خداع وتوريط المرتزقة بالصراعات التي يديرها من اليمن إلى ليبيا وأخيرًا السودان.

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