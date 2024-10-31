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سياسة

سفير السودان لدى القاهرة: الإعلام المصري تصدى للمؤامرة التي تتعرض لها بلادنا

السفير السوداني لدى
السفير السوداني لدى القاهرة، فيتو

قال الفريق أول عماد الدين مصطفى، السفير السوداني لدى القاهرة: إن الصحافة المصرية لها دور وباع طويل في الوطن العربي، ودائمًا نقابة الصحفيين حريصة على خلق حالة من التشابك العربي بين مصر والسودان، ودعم وتعزيز أواصر العلاقة بين البلدين.

دور الإعلام المصري في أزمة السودان 

وأشاد سفير السودان في القاهرة، خلال اللقاء المفتوح التي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، بدور الإعلام المصري لتصديه المؤامرة التي تتعرض لها دولة السودان، ووزارة الخارجية وبياناتها، ودور الأزهر الشريف في عمليات الاستهداف الأبرياء، وفي حقيقة الأمر دورهم لا يتوقف دائمًا لدعم استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن ما يحدث مؤامرة كبيرة، وعدوان، يستهدف الدولة ومؤساساتها، وأن السودان ومصر أخوة اشقاء والتاريخ خير شاهد على ذلك، قائلا:" نحن شعب واحد في دولتين".

العلاقات المصرية السودانية 

وأكد سفير السودان لدي القاهرة، أن حب السودان الشقيق واضح جليا في عيون المصريين، وهذا يعود للعلاقات المتجذرة، والسودان ومصر مصير واحد وأمن قومي مشترك، ومن الضروري أن نتحدث عن الأمن القومي المشترك.

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لقاء السفير السوداني لدى القاهرة بالصحفيين السفير السوداني لدى القاهرة الصحفيين

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