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خارج الحدود

البرهان يحسم مصير الحرب فى السودان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، على رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع ميلشيا الدعم السريع، حاسما مصير القتال ضدها حتى تحرير البلاد.

البرهان ينفى شائعات التسوية مع الدعم السريع

وقال البرهان خلال كلمة له فى مؤتمر حول قضايا المرأة السودانية، إن التسوية التي طرحناها أن تضع تلك ميلشيا الدعم السريع سلاحه، وتتجمع في أماكن معينة، بعد ذلك ينظر الشعب في شأنها.

وتعهد البرهان خلال كلمته فى المؤتمر الذي عقد بمدينة بورتسودان، بالقضاء على الميليشيا المتمردة طال الزمن أو قصر.

 

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن تسوية مع الدعم السريع غير صحيح، مشيرًا إلى أنها ارتكبت انتهاكات في حق المواطنين، ولا تزال تحاصر مدينة الفاشر عاصمة شمال ولاية دارفور في غرب البلاد.

البرهان يكشف حقيقة دعوة القوى السياسية لعقد مؤتمر للتفاوض

وتابع البرهان، أن الحديث عن تقدم مجلس السيادة السوداني، بدعوة للقوى السياسية لعقد مؤتمر للتفاوض بمدينة أركويت في شرق السودان، ليس صحيحًا، لافتا إلى أن باب التوبة مفتوح، ونرحب بأي سوداني مخلص، لكن التوبة لها شروط.

وشدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين -مدنيين سلاحهم الجيش- يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على ميليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة، في إشارة إلى عائلة قائد ميلشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ حميدتي.

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