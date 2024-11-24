الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مظاهرات حاشدة تطالب برحيل الرئيس بيترو في كولومبيا

كولومبيا، فيتو
كولومبيا، فيتو

طالب آلاف المحتجين بساحات المدن الرئيسة في كولومبيا، برحيل الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو  أوريغو، هاتفين: "ارحل بيترو"، منتقدين في الوقت ذاته الإصلاحات التي تروج لها السلطة التنفيذية أنها ضد الفساد، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

 

 

ففي العاصمة بوجوتا، اجتمع آلاف المواطنين في الحديقة الوطنية، وساروا إلى ساحة بوليفار، رافعين لافتات كتب عليها "اخرج بيترو"، اخرج "حتى لا تكون كولومبيا المستقبل فنزويلا اليوم".

 

وهتفت الحشود الغاضبة أيضًا "بيترو أيها الضعيف، تعلم من رئيس السلفادور بوكيلي" و"بيترو أيها اللص، الشعب يشعر بالإهانة".

كما حمل المشاركون، الأعلام الكولومبية، واحتمى كثيرون منهم من الشمس تارة، ومن المطر تارة أخرى، تحت المظلات للتعبير عن رفضهم للرئيس غوستافو بيترو.

وقال السيناتور ميغيل أوريبي تورباي، من حزب الوسط الديمقراطي المعارض: "إن المسيرة تولد الوحدة اللازمة للتغلب على محنة هذه الحكومة، ويجب علينا أن نسير من أجل مستقبل أفضل، وحل المشكلات، وأيضًا مواجهة الإصلاحات التي تضر الحزب المعارض".

وفي مدن أخرى مثل ميديلين أو كالي، خرج آلاف الأشخاص أيضًا إلى الشوارع وهم يرتدون قمصانًا بيضاء، ولافتات تحمل رسائل "بترو اخرج الآن" أو "أسوأ حكومة في التاريخ".

الرئيس يؤكد  تقديم الضمانات

وفيما يتعلق بالمظاهرات، قال الرئيس الكولومبي غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، الذي نشر مقطع فيديو للاحتجاج في بوغوتا، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "مهما كان عدد الذين يعبرون عن أنفسهم في البلاد ضدي، فإنهم سيحصلون على كل الضمانات الديمقراطية لحكومتي".

وذكر الرئيس أيضًا، أن المظاهرة الأكثر ازدحامًا كانت في ميديلين، إذ شارك فيها حوالي 15 ألف شخص، بينما خرج في بوغوتا حوالي 4.000 شخص، كما هو الحال في كالي، على حد قوله.

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