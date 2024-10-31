سفير السودان لدى القاهرة: الدعم السريع ضرب بكل اتفاقيات الاتحاد الإفريقي عرض الحائط

قال الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، إن قوة الدعم السريع ضربت باتفاقيات الاتحاد الأفريقي عرض الحائط، وهاجموا مناطق الإنتاج الصناعي والخدمات في الخرطوم والإنتاج الزراعي والإنتاجي في جنوب دارفور، وأن ما يحدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية من قتل المواطنين الأبرياء وأسر عدد منهم، هو مخطط تدبره دول خارجية بمساعدة قوات الدعم السريع.



ميليشيا الدعم السريع

وأوضح خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، أن الدستور السوداني ينص على أن القوات المسلحة التي يحق لها أن تحمل السلاح والحق في الدفاع عن الوطن والمواطنين وداعما لها.

وأشاد" عدوي" بالمواقف المصرية الداعمة، والدعم غير المحدود من مصر للسودان بالإضافة إلى متابعة لتصريحات المصرية الداعمة للسودان وموقفها في مجلس الأمن بالإضافة إلى تعاملها مع مواطنين السودان المقيمين على أراضيها.

زيارة الرئيس السيسي للسودان

وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة الرئيس السيسي للسودان لتظهر حجم وعمق العلاقات بين البلدين، وخلالها سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مع السودان.

لقاء السفير السوداني

واستضافت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومي مشترك".

لقاء السفير السوداني بنقابة الصحفيين

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، أن هذا الحوار يأتي في إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية نظرًا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين.