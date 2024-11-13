الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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سياسة

كهنة إيبارشية شبين القناطر يناقشون أهمية جلسة الاعتراف

كهنة شبين القناطر
كهنة شبين القناطر

عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر. 

واستضاف اللقاء نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وألقى نيافته كلمة عن "دور الكاهن وأهمية جلسة الاعتراف" مشددًا على التوجيهات الروحية التي تساهم في بناء وتثبيت المؤمنين، وألقى الدكتور مجدي لطيف عميد المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية محاضرة عن "جوانب مهمة في الإدارة والخدمة داخل الكنيسة".

كما ناقش نيافة الأنبا نوفير بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأكّد على ضرورة الاهتمام بخدمة "القلب المتسع".

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