مراسل القاهرة الإخبارية: مصير الجولاني لازال مجهولا بعد الغارة على مقر جبهة النصرة

أكد خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في دمشق، أن ما يجري في محافظة وأرياف حماة الشمال، من المتوقع أن يكون البداية للعمليات العسكرية، بعدما وصلت القوات العسكرية لـ الجيش السوري إلى حماة خلال الساعات الماضية، وتنفذ عمليات عسكرية واسعة في أرياف حماة الشمالية.

تقدم على الأرض لصالح سلاح الجو السوري

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تقدما على الأرض ينفذه سلاح الجو السوري باستهداف مقرات وأرتال المسلحين الذين وصلوا إلى مناطق ريف إدلب وريف حماة وريف حلب، موضحا أن المصادر العسكرية السورية أكدت أن الضربات التي شنتها الطائرات الحربية السورية والروسية اليوم وأمس، استهدفت إحداها مقرات جبهة النصرة.

مقتل قائد هيئة تحرير الشام

وأشار إلى أن هناك مصادر قالت إنه توجد أنباء عن مقتل قائد هيئة تحرير الشام جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، لكن هذه المعلومات لم تُؤكد بعد.

وتابع: هناك مواقع من الجيش السوري تداولت معلومة مقتل محمد الجولاني، وهناك تواصل مع مصادر سورية قالت إن الضربات العسكرية السورية قتلت عددا كبيرا من قادة الفصائل المسلحة.

رئيس الأركان السوري يلتقي وحدات من القوات المتقدمة على اتجاه ريف حماه الشمالي

والتقى رئيس الأركان السوري وحدات من القوات المسلحة المتقدمة على اتجاه ريف حماه الشمالي وتفقد المواقع الأمامية.

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