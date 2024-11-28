إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية

شهد طريق مزلقان ذكي نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الرشاح، مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها.

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

وجارٍ البحث عن طفلة مفقودة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ وأسفر الحادث عن إصابة 9 اشخاص.

4 سيارات إسعاف والبحث عن مفقودين في حادث بالقليوبية

وجار البحث عن طفلة مفقودة بـالقليوبية، وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

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