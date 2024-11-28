الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية

انقلاب سيارة في الرشاح
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

شهد طريق مزلقان ذكي نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الرشاح، مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها.

محافظ القليوبية يكرم أبطال السباحة والخماسي الحديث والكونغ فو بـ 3 أندية

مباحث القليوبية تكثف جهودها لكشف ملابسات اختفاء شاب بشبين القناطر

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية 

وجارٍ البحث عن طفلة مفقودة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ وأسفر الحادث عن إصابة 9 اشخاص.

4 سيارات إسعاف والبحث عن مفقودين في حادث بالقليوبية 

وجار البحث عن طفلة مفقودة بـالقليوبية، وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو
انقلاب سيارة في الرشاح بالقليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية بالقليوبية انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص شبين القناطر محافظة القليوبية مستشفي قها

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يكرم أبطال السباحة والخماسي الحديث والكونغ فو بـ 3 أندية

مباحث القليوبية تكثف جهودها لكشف ملابسات اختفاء شاب بشبين القناطر

محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل للتراخي في إزالة تعديات على أملاك الدولة

محافظ القليوبية يبحث تسيير وتيرة العمل بمستشفى بنها الجامعي

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

فكرة لا تموت، عربية الدفا تعود من جديد لتوزيع شوربة العدس بشوارع الزقازيق لمواجهة البرد (صور)

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية