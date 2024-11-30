خلاف عائلي ينتهي بجريمة، أسرة بائع خضار بالخصوص تروي تفاصيل مقتله على يد زوج ابنته (فيديو)

شهدت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية واقعة قتل، حيث تعدى شاب على حماه «والد زوجته» بسلاح أبيض «سكين» أودى بحياته، بسبب خلافات عائلية على المصاهرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

محرر فيتو انتقل إلي مكان الواقعة للوقوف علي ملابسات وتفاصيل الجريمة.

وروت الزوجة التي كانت سببا في الجريمة، أن والدها المجني عليه طلب منها أن تزوره، لكن زوجها المتهم رفض ذلك، وطلب منها أن يأتي والدها بدلا من أن تذهب له.

وأضافت الزوجة لمحرر فيتو، إنه نشب بينها وبين زوجها مشادة كلامية فقرر الزوج أن ينتقم من حماه.

وأشارت ابنة المجني عليه، أن المتهم قبل ارتكابه للجريمة أصابها في قدمها بجرح غائر تطلب جراحة وخياطة وصلت لـ ٣٦ غرزة في قدمها.

المتهم ضرب زوجته بآلة حادة

ومن جانبها قالت زوجة المجني عليه: إن المتهم على الرغم من أنه يعمل جزارا إلا انه كان بيطلب مصاريف منها ومن حماه الذي غدر به.

وأضافت زوجة المجني عليه، إن المتهم كان يرفض من اليوم الأول أن تقوم ابنتهما بالزيارة لمنزل والدها، وعندما يقومون بزيارتها يقوم المتهم بافتعال مشادة تنتهي بضربه بآلة حادة لزوجته.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع «ا م» بائع خضار على يد زوج ابنته ويدعى «ن ي» إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهما على المصاهرة.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الخصوص العام، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

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