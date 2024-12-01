المؤتمر السادس للرياضيات يكرم الباحثين المتميزين بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

واصل المؤتمر السادس للرياضيات الذي تنظمه الأكاديمية العربية بمحافظة الإسكندرية، أعماله لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مصر ومختلف دول العالم.

ونقل الدكتور علاء عبدالواحد عبدالبارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للحضور دعم الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية لشباب الباحثين وإعفائهم من رسوم المؤتمر، ودعمهم فيما هو قادم من فاعليات ومؤتمرات اتساقًا مع ما تقدمه القيادة السياسية من دعم للشباب وللمرأة.



وشهد المؤتمر تكريم عدد من رواد علوم الرياضيات والباحثين المتميزين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية القيمة وهم الراحل الدكتور عطيه عاشور - رائد علم الرياضيات التطبيقية فى مصر، والذى شغل العديد من المناصب فى المحافل الدولية للرياضيات،

الراحلة الدكتورة ليلى فهمى عبدالعال أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة، الدكتور حسن العويضى أستاذ الرياضيات بجامعة الأزهر والدكتور محمود البرعى أستاذ الرياضيات بجامعة الأسكندرية كما تم تكريم شباب الباحثين المتميزين فى كل Session حسب تقدير رؤساء الجلسات.

وتناول المؤتمر موضوعات الذكاء الإصطناعى وتطبيقاتها فى الرياضيات حيث ألقت المحاضرة الأولى فى هذا المجال قامت الدكتورة علياء يوسف عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – القرية الذكية.

كما تم تخصيص جلسة كاملة لرابطة المرأة فى الرياضيات أدارتها الدكتورة زينب منصور، ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله عددًا من التوصيات الهامة لتعزيز البحوث والتعليم في مجال الرياضيات في مصر والمنطقة.

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