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محافظات

محافظ سوهاج يعلن موعد القرعة العلنية للحصول على وحدات "سكن كريم"

عمارات سكن كريم
عمارات سكن كريم

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن تحديد يوم الثلاثاء القادم 3 ديسمبر الجاري موعدًا لإجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية " سكن كريم " ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك بمقر جميع الوحدات المحلية السبعة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة " طما، المراغة، ساقلتة، المنشأة، جرجا، البلينا، دار السلام".

محافظ سوهاج يعلن عن موعد القرعة العلنية للحصول على الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن كريم 

وأكد المحافظ أن مشروع "سكن كريم" يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير بيئة معيشية كريمة وآمنة، بما يتماشى مع خطة تطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، موجها الشكر للقيادة السياسية على الدعم اللامحدود لتطوير الريف وتحسين حياة المواطنين.

 

 3684 مواطن تقدموا للحصول على 864 وحدة سكنية

وقد أوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومدير وحدة "حياة كريمة "، أن عدد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية " سكن كريم " بلغ 3684 مواطن تقدموا للحصول على عدد 864 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين بمركز ومدينة طما 223 مواطن، وعدد 600 مواطن بالمراغة، و170 مواطن بساقلتة، و307 مواطن بالمنشاة، و800 مواطن بجرجا، و583 مواطن بالبلينا، و1001 مواطن بدار السلام.  

 

يذكر أن محافظ سوهاج قد قام بتشكيل لجنة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الوحدات السكنية، برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من " وحدة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية بالسبعة مراكز، والشئون القانونية، والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة"، للإشراف على تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية.

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