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سياسة

أول يوم عمل، رئيس الأعلى للإعلام يتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

حرص المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب، على المرور على جميع العاملين بالمجلس ومصافحتهم.

تطوير العمل بالمجلس الأعلى للإعلام 

وأكد عبدالعزيز على ضرورة تطوير العمل داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبل.

اجتماع الأعلى للإعلام بتشكيله الجديد 

وعقب ذلك عقد رئيس المجلس اجتماعًا مع أعضاء المجلس بكامل تشكيلهم، وناقش خلاله أبرز الملفات في المجلس وضرورة العمل على سرعة الانتهاء منها والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

وأدى خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيسًاالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤدي اليمين أمام مجلس النواب

 

يأتي ذلك تفعيلًا للمادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تنص على: يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

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المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أخبار المجلس الأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام

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