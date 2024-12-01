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ثقافة وفنون

مليون و390 ألف جنيه إيرادات الهوى سلطان ليلة أمس

الهوي سلطان، فيتو
الهوي سلطان، فيتو

حصد فيلم "الهوى سلطان" إيرادات قياسية بدور السينما المصرية أمس حيث وصلت إلى 1.390.598 جنيها متفوقًا بذلك على العديد من الأفلام الأخرى في دور العرض.

 

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

وكشف الفنان أحمد داوود، السبب وراء غيابه عن فيلم "ولاد رزق 3"، لافتًا إلى أن السيناريو الإلهي كان سببًا في اعتذاره عن المشاركة بالفيلم.

سر ابتعاد أحمد داوود عن أولاد رزق 3

 وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "السيناريو الرباني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في أولاد رزق 3 لأنني مرتبط بحب هذا العمل، ولكن لم يكن هناك نصيب للمشاركة".

أحمد داوود يتحدث عن أولاد رزق 3

 وتابع: "أولاد رزق مشروع سينمائي بحبه جدا، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاحا، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف لم تسمح لذلك، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية ولكن بسبب تضارب المواعيد في تصوير فيلم الهوى سلطان كان سببًا في الاعتذار".

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