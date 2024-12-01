التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة للاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها السادسة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية والمهندسة أمل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وزير الشباب والرياضة يتابع آخر استعدادات احتفالية قادرون باختلاف

يذكر أن احتفالية “قادرون باختلاف” يتم تنفيذها تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الشباب والرياضة يتابع آخر استعدادات احتفالية قادرون باختلاف

وتناول الاجتماع الاستعدادات التي تتم لاحتفالية قادرون باختلاف وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة المقبلة من قادرون باختلاف.

وزير الشباب والرياضة يتابع آخر استعدادات احتفالية قادرون باختلاف

وأوضح الدكتور أشرف صبحي ان تشريف الرئيس السيسي الاحتفالية جعل منها تقليدا سنويا يعكس الاهتمام والرعاية التى توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لابنائنا من ذوى الهمم والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية.

واضاف أن التجهيزات الخاصة بالاحتفالية "قادرون باختلاف " تتم على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات الشريكة في التنظيم ومنها وزارة التضامن الاجتماعى انطلاقًا من التعاون المثمر معها وتنفيذ برامج مشتركة للنشء والشباب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدًا وزير الشباب ان الاحتفالية هذا العام ستتم بالتعاون ايضًا مع 20 وزارة بالحكومة المصرية.

وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًّا بعبد المنعم الحسيني بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح للمرة الثانية علي التوالي، وذلك لدورة انتخابية جديدة في الفترة من 2024-2028 في الانتخابات التي استضافتها أوزبكستان.

واستطرد وزير الشباب والرياضة بأن مصر باتت تمتلك العديد من المناصب الدولية والتي يتواجد بها العديد من المصريين في مختلف الألعاب بعد الدعم الكامل والدائم من القيادة السياسية وهو ما يعزز ويؤكد علي القيمة والمكانة الدولية الكبيرة لمصر بين مختلف دول العالم.

الحسيني نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح

وفاز عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الدورة المنتهية 2021-2024، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 وذلك في انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح المقامة خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

انتخابات الاتحاد الدولي للسلاح

واستطاع الحسيني الفوز بهذا المنصب للدورة الثانية على التوالي بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين لاختيار ثلاثة نواب فقط بالانتخاب، ونجح كل من: عبد المنعم الحسيني من مصر، انتوني دونالد من أمريكا وتوماس هيتريت من المجر.

وكان عبد المنعم الحسيني قد فاز بهذا المنصب في الدورة الماضية ليصبح أول مصري في التاريخ يحتل هذا المنصب الهام بالاتحاد الدولي للعبة، ويستمر في هذا المنصب لدورة جديدة استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققها مع الاتحاد المصري في تطوير اللعبة مما كان له أثر على الاتحاد الدولي.

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