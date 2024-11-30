الأحد 01 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة ووزير الرياضة يتفقدان مركز شباب جواد حسني (صور)

زيارة وزير الشباب
زيارة وزير الشباب للبحيرة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بمركز شباب جواد حسني بأبو حمص، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، واللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رحبت محافظ البحيرة بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مشيرة إلى التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة في جميع المجالات، سواء الرياضية أو التوعوية أو الثقافية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفقد مركز شباب جواد حسني بأبو حمص أحد مشروعات “حياة كريمة”

قامت الدكتورة جاكلين عازر والدكتور أشرف صبحى بتفقد مركز شباب جواد حسني بأبو حمص، أحد مشروعات "حياة كريمة"، حيث تضم محافظة البحيرة 168 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية، كما تفقدا معرض المنتجات الحرفية اليدوية الذي نظمته إدارة تمكين الشباب، بالإضافة إلى المعرض الفني الذي ضم أعمال الرسم والتلوين التي أبدع فيها طلائع المركز ودورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات سفراء مشواري"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مختلف المجالات الحياتية والعملية.

تسليم كأس البطولة وتوزيع الميداليات على فريق الجرادات

كما شهدت محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة المباراة النهائية لختام دوري مراكز شباب قرى "حياة كريمة" لكرة القدم، التي أُقيمت بمركز شباب جواد حسني بين فريقي مركزي شباب "الجرادات" و"بطورس" والتي انتهت بحصد فريق مركز شباب الجرادات للبطولة بالفوز بثلاثة أهداف إلى هدف وحيد لبطورس، وقاما بتسليم كأس البطولة وتوزيع الميداليات على فريق الجرادات الفائز بالبطولة والميداليات للفريق الثاني.

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