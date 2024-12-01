تحرير 539 محضرا في حملات تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة علي الاسواق والمخابز والمحال التجارية والطرق العامة، بالقرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله في الأسواق، ومنع تداول أي سلع مجهول المصدر أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، وشارك في الحملة كل من قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات المكثفة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،ان الحملات أسفرت عن تحرير تحرير 539 مخالفة، منها 172 مخالفة في قطاع المخابز، و367 مخالفة في قطاع الاسواق والمحال التجارية.

التحفظ علي السلع غير الصالحة للاستهلاك الادمي في حملات مديرية تموين الفيوم

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التحفظ علي 7505 كيلو جرام تبغ مغشوش يستخدم في تصنيع السجائر عبارة عن ورق بنجر وورق مانجو وزيتون مطحون ومعبأ داخل شگائر، كما تم التحفظ علي جاموسة تزن 750 كيلو حرام مذبوحة ذبح غير حيوي بعد النفوق، و450 عبوه سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، و150عبوة زيت باكم للفرامل منتهية الصلاحية، 539علبة سجائر مختلفة الانواع بدون فواتير.

قرارات النيابة العامة بموجب محاضر الضبط

وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض علي النيابات المختصة، وقرر وكلاء النيابة سحب عينات من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتشكيل لجان بإشراف النيابة العامة للتخلص الأمن من السلع الفاسدة ودفنها بمدافن صحية.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمخابز والمحال التجارية بالقري والمدن

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة له، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز، لأحكام السيطرة ومواجهة بعض التجار الجشعين، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الادمي من التداول، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

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