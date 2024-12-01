تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط عامل تخصص فى تزوير المستندات الرسمية بأختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية مختلفة وسعيه لترويجها على عملائه بمقابل مادي بدائرة مركز شرطة إطسا.

ضبط عامل لتزويره المحررات الرسمية فى الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المستندات الرسمية بأختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية مختلفة وسعيه لترويجها على عملائه بمقابل مادى).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها (عدد من أختام منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الكارنيهات ورخص القيادة وشهادات الميلاد والشهادات الصحية والشهادات التعليمية ممهورة بخاتم منسوب لجهات محكومية مختلفة – جهاز لاب توب – 2 طابعة – ماكينة قطع بطاقات – الأدوات المستخدمة فى التزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

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