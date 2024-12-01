الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
ads

تنوع نشاط الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر الماضي حيث تصدر نشاط الرئيس زيارة البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وجاء أبرز أنشطة الرئيس السيسي خلال تلك الفترة:

- الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

-  الرئيس السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

- الرئيس السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع برئيس الوزراء ووزير الاستثمار

- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول

- الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

- الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
- الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

- السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

- الرئيس السيسي يلتقي  برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة

- الرئيس السيسي، يستقبل أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

- الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

مواد متعلقة

تفاصيل القمة المصرية الجابونية بالاتحادية (فيديو وصور)

قرينة السيسى تهنئ هنا جودة لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة

تفاصيل المباحثات المصرية الجابونية بقصر الاتحادية، السيسي يؤكد وقوف مصر مع الجابون وتقديم الدعم خلال المرحلة الانتقالية، يشدد على أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين

السيسي: تعزيز دعم مصر للجابون فى القطاع الصحى والتعاون مشترك فى 4 مجالات

السيسي: تعزيز التعاون مع الجابون في مجالات التجارة والاستثمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الجابون بقصر الاتحادية

رئيس الجابون يدعو الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار في بلاده

السيسي: مستعدون لتقديم كل الدعم للجابون خلال المرحلة الانتقالية

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية