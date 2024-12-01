أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو)

تفاصيل المباحثات المصرية الجابونية بقصر الاتحادية، السيسي يؤكد وقوف مصر مع الجابون وتقديم الدعم خلال المرحلة الانتقالية، يشدد على أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين