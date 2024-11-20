الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي  في قمة مجموعة العشرين خلال  18-19 نوفمبر الجاري، بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي. 

وناقشت القمة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة

السيسي يلقي كلمة أمام قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

كما ألقي الرئيس السيسي كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات. 
 

كما ألقت كلمات الرئيس السيسي الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسميًّا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.

كما التقي الرئيس على هامش القمة بعدد من قادة وزعماء العالم، حيث تم بحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.

كما شهدت فعاليات قمة مجموعة العشرين بالبرازيل نشاط رئاسي مكثف حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

كما شارك الرئيس السيسي في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين فضلا عن المشاركة في جلسة العمل الثالثة حول تحول الطاقة والتنمية المستدامة كما شارك في ختام فعاليات القمة.

والتقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا - الرئيسة التنزانية سامية حسن - الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي - رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج -  الرئيس النيجيري "بولا تينوبو

كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم من بينهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا السيسي قمة مجموعة العشرين بالبرازيل قمة مجموعة العشرين

مواد متعلقة

حصاد نشاط الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (صور)

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل

قمة العشرين بالبرازيل، السيسي يبحث مع رئيس وزراء سنغافورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.. ومع الرئيس النيجيري تعزيز التعاون التجاري وقطاع الصحة

رئيس وزراء سنغافورة يشيد بدور الأزهر الشريف في تعليم ونشر الإسلام الوسطي

بمشاركة السيسي، قمة العشرين تختتم أعمالها بالبرازيل وجنوب إفريقيا تتسلم الرئاسة

رئيس وزراء سنغافورة يثمن دور مصر لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة

السيسي ونظيره النيجيري يبحثان أوضاع السلم والأمن الأفريقي والحفاظ على سيادة واستقلال دول القارة

السيسي يستعرض تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها على الساحة الدولية

الأكثر قراءة

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

سرقة الكهرباء تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية