السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع في الشرق الأوسط، حيث أشاد الرئيس بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

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