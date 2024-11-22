الجمعة 22 نوفمبر 2024
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ملفات وحوارات

السيسي وسانشيز يبحثان تطورات القضايا الإقليمية والدولية والوضع في الشرق الأوسط.. ويؤكدان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز".

السيسي يشيد بموقف اسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع في الشرق الأوسط، حيث أشاد الرئيس بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي مكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا، ومحورية دورها ومساعيها المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

السيسي يعرب عن تضامن مصر مع إسبانيا في مواجهة آثار الفيضانات 

أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا مجمل العلاقات بين مصر وإسبانيا، والتأكيد على أهمية مواصلة تطويرها، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والسعي لمشاركة المزيد من الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية بمصر، وبما يضمن توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المشترك.

وقد أعرب الرئيس خلال الاتصال مجددا عن تضامن مصر مع حكومة وشعب إسبانيا في مواجهة آثار الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مؤخرا، متمنيا السلامة للمملكة وشعبها الصديق
 

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