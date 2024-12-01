سيمون غباغبو تعلن الترشح لرئاسة ساحل العاج

أعلنت سيمون غباغبو، المرأة الحديدية وطليقة الرئيس السابق لوران غباغبو، عزمها خوض الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج العام 2025، متعهدة بتحديث وتطوير الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج



وقالت غباغبو نقلًا عن "فرانس برس": "وافقت على الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025"، وذلك في كلمة ألقتها السبت أمام المؤتمر الأول لحركتها السياسية في موسو قرب العاصمة الاقتصادية أبيدجان.

ولوران غباغبو أول رئيس سابق لدولة تقاضيه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تبرّئه من هذه التهمة.

وأوقفت سيمون غباغبو تزامنًا مع توقيف لوران في أبريل 2011 بعد أحداث دامية شهدتها البلاد إثر رفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات العام 2010 أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا.

وتسببت المواجهة بين غباغبو ووتارا بأزمة حادة قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص.

الحكم على رئيس ساحل العاج بالسجن 20 عاما

وفي 2015، حكم على سيمون غباغبو بالسجن 20 عامًا لإدانتها بتقويض أمن الدولة، إلا أنها نجت بفضل قانون عفو للمصالحة الوطنية صدر في 2018.

وقام حزب لوران غباغبو بتسميته مرشحًا أيضًا للرئاسة في 2025، لكنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب حكم بالسجن 20 عامًا صادر بحقه لإدانته بـ"سرقة" البنك المركزي لدول غرب.

وأصدر وتارا قرارًا بالصفح عن غباغبو في 2022؛ ما أتاح لها تجنب قضاء مدة العقوبة في السجن، لكن القوانين تمنع خوض المحكومين بالسجن الانتخابات.

وطلب لوران غباغبو الطلاق من سيمون بعد عودته الى أبيدجان عام 2021 إثر تبرئته أمام الجنائية الدولية. وأصبح طلاقهما رسميًا في 2023.

ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025

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