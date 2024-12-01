الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

إنبي يستضيف الإسماعيلي المنتشي في الدوري المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يحل النادي الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، ضيفا ثقيلا على إنبى، في الثامنة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على أرضية ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويدخل نادي إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين، مباراة الإسماعيلي وهدفه تحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم والتي كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز وفاركو، وتوقف رصيده عند نقطة واحدة. 

فيما يدخل النادي الإسماعيلى المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأول الذي حققه في الجولة الماضية على بتروجت، وهو الفوز الذي وضعه في المركز التاسع بـ4 نقاط.

حكام مباراة إنبي ضد الإسماعيلي 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ΕCΥPΤΛΝUA जरग 60000 دوري نايل الجولة الرابعة الأحد ديسمبر 2024 ستاد المقاولون العرب 8：00 الإسماعيلي NN إنبي مصر N1 إبراهيم محمد مصر حكم ساحة M مصر حكم مساعد 1 ماجد المليجي أحمد زيدان MN مصر حكم مساعد 2 N محمود رشدي مصر حکم رابع H محمد عبد العزيز مصر حکم VAR حكم VAR مساعد هشام الدسوقي‏'‏

 

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء إنبي  في مسابقة الدوري الممتاز. 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، حاتم سكر، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، عبدالرحمن الدح، محمد خطاري، عبدالرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبدالعال، إريك تراوري.
خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، النبريصي، محمد زيدان.

 

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