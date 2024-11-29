الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

نصر أبو الحسن، رئيس
نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، فيتو

أكد نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الدوري المصري نسخة 2008-2009، سرق من فريق الدراويش.

 

 وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في هذا الموسم بعد فوزه على الإسماعيلي 1-0 في مباراة فاصلة، بعد تساويهما في عدد النقاط 63.

 

وقال رئيس الاسماعيلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الدوري المصري في عام 2009 سُرق منا، كنا نستحق الحصول على اللقب دون مباراة فاصلة".

 

وشدد: "حتى في المباراة الفاصلة تعرضنا لظلم تحكيمي، لكن في النهاية تكتب البطولة باسم النادي الذي حصل عليها أيًّا كانت الطريقة".

 

ورد نصر أبو الحسن عن تساؤل حول مجاملة الحكام الأهلي والزمالك على حساب باقي الأندية ليجيب: "بالتأكيد".

 

وحول رأيه عن بيع زيزو لو كان مسؤولًا بالزمالك أجاب: “لو كنت صاحب القرار في الزمالك كنت سأبيع زيزو”.

 

وعن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للإسماعيلي من الأهلي فأكد: "إن كان بإمكاني ضم لاعب من الأهلي للإسماعيلي سيكون أفشة، أما أفضل لاعب في مصر حاليا فهو عبد الله السعيد".


وعن تغيير المدربين أكد رئيس الإسماعيلي: "لا أحب تغيير المدربين وأعتقد أن الاستقرار الفني هو الذي يقود الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وأن قطاع الناشئين بالإسماعيلي يضم عناصر جيدة لكن لم يكن يدار بطريقة جيدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نصر أبو الحسن النادى الإسماعيلى الاسماعيلي الدوري المصري الأهلي

مواد متعلقة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

الدوري المصري، الجولة الثالثة وش السعد على الإسماعيلي وغزل المحلة وكابوس للزمالك

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

له أبعاد أخرى، خبير بشؤون الجماعات الإسلامية يكشف مغزى رفع 716 اسمًا إخوانيا من قوائم الإرهاب

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية