رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

أكد نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الدوري المصري نسخة 2008-2009، سرق من فريق الدراويش.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في هذا الموسم بعد فوزه على الإسماعيلي 1-0 في مباراة فاصلة، بعد تساويهما في عدد النقاط 63.

وقال رئيس الاسماعيلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الدوري المصري في عام 2009 سُرق منا، كنا نستحق الحصول على اللقب دون مباراة فاصلة".

وشدد: "حتى في المباراة الفاصلة تعرضنا لظلم تحكيمي، لكن في النهاية تكتب البطولة باسم النادي الذي حصل عليها أيًّا كانت الطريقة".

ورد نصر أبو الحسن عن تساؤل حول مجاملة الحكام الأهلي والزمالك على حساب باقي الأندية ليجيب: "بالتأكيد".

وحول رأيه عن بيع زيزو لو كان مسؤولًا بالزمالك أجاب: “لو كنت صاحب القرار في الزمالك كنت سأبيع زيزو”.

وعن اللاعب الذي يتمنى انضمامه للإسماعيلي من الأهلي فأكد: "إن كان بإمكاني ضم لاعب من الأهلي للإسماعيلي سيكون أفشة، أما أفضل لاعب في مصر حاليا فهو عبد الله السعيد".



وعن تغيير المدربين أكد رئيس الإسماعيلي: "لا أحب تغيير المدربين وأعتقد أن الاستقرار الفني هو الذي يقود الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وأن قطاع الناشئين بالإسماعيلي يضم عناصر جيدة لكن لم يكن يدار بطريقة جيدة".

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