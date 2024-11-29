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رياضة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

فجر نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، مفاجأة من العيار الثقيل بوجود عرض من مستثمرين سعوديين لشراء النادي.

 

وقال رئيس النادي الإسماعيلي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "عبد المنعم عمارة وهو وزير ومحافظ سابق للإسماعيلية تلقى اتصالات من مستثمرين سعوديين يرغبون في شراء النادي الإسماعيلي ونقوم بدراسة هذا العرض وكيفية الاستجابة له وفقا للقوانين".

 

وأضاف: "لا نمانع أن يحصل أي مستثمر على حق إدارة وتشغيل النادي سواء ببيع هذا الحق عن أو بنظام الانتفاع".


وواصل رئيس الإسماعيلي: "قانون الرياضة يتيح تأسيس شركات لكرة القدم كمنفذ للاستثمار الرياضي، أغلقنا 8 قضايا من 12 قضية كانت مرفوعة على الإسماعيلي بغرامات قيمتها 4.6 مليون دولار".

 

وأردف: "حتى الآن لا توجد رؤية لتسويق الدوري بشكل يدر دخلًا كبيرًا على الأندية، والنادي يحصل على تبرعات ونجتهد للحصول على دخل من الأكاديميات

 

وعلق على أنباء شراء النادي الأهلي للاعب عمر الساعي لمساعدة الإسماعيلي في أزمته، مؤكدًا بأن هذا كلام  غير صحيح وأن الأهلي بإدارته الاحترافية لن تقوم بأمر كهذا، والإسماعيلي أيضًا لا يقبل ذلك، وتجنبنا خصم 6 نقاط من رصيد النادي في الدوري بعد بيع الساعي.

 

وأتم: “دوري 2009-2008 اتسرق مننا.. واتظلمنا في المباراة الفاصلة”.

وكان عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، قال في وقت سابق إن نادي الإسماعيلي تلقى عرضًا ضخمًا من إحدى الشركات الخليجية لشراء النادي قبل شهرين.

وأكد عمارة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباحكو رياضة” عبر إذاعة الشباب والرياضة، أنه تلقى العرض شخصيًّا، وقام بإبلاغ محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أكرم جلال ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللذين رحبا بالفكرة كحل جذري لمشكلات النادي المالية.

 

شروط الصفقة المحتملة وحضور ممثلي الشركة

أوضح عمارة أنه جمعته جلسة مع المحافظ يوم الأحد بحضور علي أبو جريشة ممثلًا للإسماعيلي، حيث تمت مناقشة تفاصيل العرض.


وأضاف أنه اشترط على الشركة الخليجية الراغبة في شراء النادي الحفاظ على اسمه وهويته، مع منح أبناء النادي نسبة من إدارة النادي.

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