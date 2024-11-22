لاعب إنبي يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري بعد نهاية اليوم الأول للجولة الثالثة

ترتيب هدافي الدوري المصري، تصدر علي فوزي لاعب إنبي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف بعد نهاية اليوم الأول للجولة الثالثة للبطولة المحلية.

وفض علي فوزي الاشتباك في صدارة ترتيب هدافي الدوري خاصة مع تساوي أكثر من لاعب بالصدارة قبل مباريات الجولة الثالثة.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- على فوزي إنبي 3 أهداف

2- ناصر منسي الزمالك هدفان

2- عمرو ناصر فاركو هدفان

2- صديق أويجولا بيراميدز هدفان

2- طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

2- وسام ابو علي الأهلي هدفان

2- حسين الشحات الأهلي هدفان

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

2- محمد هلال البنك الأهلي هدفان

2- احمد عاطف بيراميدز هدفان

3- بدر موسى بتروجيت هدف واحد

3- علي زعزع مودرن سبورت هدف واحد

3- مصطفى شلبي الزمالك هدف واحد

3- فادي فريد الاتحاد السكندري هدف واحد

3- جودوين أوكوارا طلائع الجيش هدف واحد

3- أحمد الشيخ طلائع الجيش هدف واحد

3- عماد فتحي طلائع الجيش هدف واحد

3- أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد

3- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد

وأسدل الستار علي مباريات اليوم الأول في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بتعادل مثير بين الأهلي والاتحاد السكندري 1-1 وسبقه فوز بيراميدز علي البنك الأهلي 3-1، وفاركو علي إنبي 4-3 .

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- الاتحاد السكندري 7 نقاط

4- الزمالك 6 نقاط

5- المصري البورسعيدي 4 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 3 نقاط

8- طلائع الجيش 3 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- مودرن سبورت نقطتان

12- الجونة نقطتان

13- غزل المحلة نقطة واحدة

14- الإسماعيلي نقطة واحدة

15- زد اف سي نقطة واحدة

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود 0 نقاط



مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري



الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-1 (انتهت)

فاركو ضد إنبى 4-3 (انتهت)

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1-1 (انتهت)

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري.

وسجل عمرو السولية هدف النادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وأحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا