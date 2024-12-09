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مصر للطيران تفوز بجائزة الشركة الأسرع بأفريقيا والثانية عالميا خلال 2024

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

واصلت الشركة الوطنية مصر للطيران تسجيل اسمها في كبرى التصنيفات الدولية، حيث نجحت في الحصول على جائزة أسرع شركة طيران نموًا فى أفريقيا،  والثانى عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا. 

وتحرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين علي متن رحلاتها،  وتسهيل اجراءات السفر فضلا عن جودة الخدمات والحرص علي راحة المسافرين والتي تأتي علي قائمة اولوياتها. 

مطار أثينا الدولى يمنح جائزة أسرع شركة طيران نموًا فى أفريقيا لمصر للطيران

قام مطار أثينا الدولى باختيار  الناقل الوطني مصر للطيران كأسرع شركة طيران نموا داخل القارة الافريقية، جاء هذا الاختيار في أثناء ورشة العمل التى ينظمها مطار أثينا الدولى سنويًا لاختيار أفضل شركات الطيران نموًا.

 وقد استندت النتائج إلى زيادة رحلات مصر للطيران بأثينا وكثافة حركة الركاب حيث زاد تشغيل مصر للطيران بين القاهرة وأثينا خلال الفترة الماضية وبات فى تصاعد مستمر حيث وصل إلى رحلتين يوميًا بجدول الشتاء وثلاث رحلات يوميًا بجدول الصيف.

مصر للطيران ضمن افضل قائمة الـ 100 شركة طيران على مستوى العالم

وفقًا لتصنيف سكاى تراكس العالمى، احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول افريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

و يعكس هذا التقييم مدي التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الالكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي سياق آخر، أعلن تحالف ستار العالمى عن انتخاب مايكل روسو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكندية رئيسًا جديدًا لمجلس Cheif Executive Board (CEB) لتحالف ستار العالمي خلفًا لسكوت كيربي رئيس شركة يونايتد الذى شغل هذا المنصب منذ ديسمبر 2020، ومن جانبها هنأت مصر للطيران عضو تحالف ستار مايكل روسو رئيس مجلس CEB الجديد لتحالف ستار على توليه المنصب متمنية له مزيدًا من النجاح والتوفيق فى مسيرته العملية القادمة لدعم استراتيجيات التحالف.
مصر للطيران تهنئ مايكل روسو على تعيينه رئيسًا جديدا بتحالف ستار العالمي

و بمناسبة توليه هذا المنصب، قال روسو: "أتطلع إلى العمل مع المجلس خلال العامين المقبلين لمواصلة عملنا  في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة لعملائنا حول العالم وأدعو كل عضو في تحالفنا للانضمام لتحقيق هذه الرؤية في عام 2025 والأعوام التي تليه".

وفي منصبه الجديد، سيرأس روسو اجتماعي المجلس السنويين، وسوف يعمل كمتحدث باسم المجلس، كما أنه سوف يوجه الاتجاه الاستراتيجي للتحالف الذي يتألف من 25 شركة طيران حول العالم.

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