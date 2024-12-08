قام المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بزيارة ميدانية لمطار الغردقة الدولي رافقه خلالها الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة

وذلك للوقوف على معدلات التشغيل ومتابعه سير العمل والخدمات المقدمة للركاب، وكان في استقبالهم الطيار مراد السيد مدير مطار الغردقة الدولي وجميع مسؤولي الإدارات المعنية بالمطار.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالعمل على الارتقاء بمنظومة العمل بالمطارات المصرية ومتابعة معدلات التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

و في مستهل الزيارة تفقد المهندس أيمن عرب صالات السفر والوصول بمباني الركاب رقم (١، ٢) لمتابعة إجراءات سير حركة الركاب بمرحلتي السفر والوصول، ورصد أي معوقات قد تواجه الركاب، والاستماع للمقترحات التي تعزز من انسيابية الحركة بالمطار وتوفر جودة عالية من الخدمات المقدمة، كما قام بتفقد منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم (١)، ومنطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات وغرقة التحكم في منظومة كاميرات المراقبة الجديدة CCTV لمتابعة ورصد جميع مواقع العمل بالمطار.

تحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة للمسافرين

وخلال جولته - بمطار الغردقة الدولي - أكد المهندس أيمن عرب رئيس الشركه القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أهمية التنسيق والتعاون مع كافة الجهات العاملة بمطار الغردقة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة للمسافرين، بما يدعم تكوين صورة حضارية مشرفة لمطاراتنا أمام زائري مصر من جميع أنحاء العالم. لافتا إلى أن مطار الغردقة الدولي يعد من أهم المطارات المصرية الجاذبة للحركة السياحية كونه بوابة هامة داعمة لمصر على خريطة السياحة العالمية.

خطة وزارة الطيران المدني لزيادة الحركة الجوية بكافة المطارات

و من ناحيته أكد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات على أهمية الالتزام بخطة وزارة الطيران المدني لزيادة الحركة الجوية بكافة المطارات والتأكد من انتظام معدلات التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للركاب بما يعزز من كفاءة وفعالية الأداء بمنظومة المطارات المصرية، خاصة في ضوء ما يشهده المطار من انتعاشة ملحوظة خلال الموسم الشتوي الحالي؛ حيث يفضل الكثير من السائحين اختيار المدن الساحلية المصرية كوجهة سياحية مفضلة لقضاء إجازاتهم.

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