2024 عام التعاقدات لمصر للطيران، الشحن الجوي يستحوذ على النصيب الأكبر ومعرض العلمين "فتحة خير"

شهدت مصر للطيران خلال 2024، العديد من توقيع التعاقدات في شتى المجالات مع كبري الشركات، في الصيانة والشحن والخدمات الإلكترونية والتدريب.

وفيما يلي قائمة بأبرز التعاقدات التي قامت بها مصر للطيران خلال 2024:

بروتوكول مع شركة N.S.A.S Travel لتفعيل Access of Using NDC API-OUT لتطوير طرق التوزيع لحجوزات الطيران



استكمالًا لاسترتيجية التطوير المُستمرة التي تنتهجها مصر للطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة ومن ضمنها قنوات التوزيع الجديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System- ERS) قامت مصـــــر للطــــيران بتوقيع بروتوكول مع شركة N.S.A.S Travel وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية وذلك في ضوء توجه مصرللطيران نحو التوسع في تغطية الأسواق العالمية بأحدث طرق التوزيع للوصول لأسواق جديدة وزيادة كفاءة الحجز وتوسيع قاعدة العُملاء وذلك دعمًا لحركة السياحة والسفر عبر المطارات المصرية.

ويُعزز برنامج NDC من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر(B2B) سواء شركات السياحة المُعتمدة (IATA) أو غير المُعتمدة (Non IATA)، حيث تتيح المنصة الخاصة بمصرللطيران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المُحتوى المتنوع مثل عرض صور وفيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها والخدمات الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs).

مصرللطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها لشركة Hainan الصينية

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عن تعاقدها مع شركة Hainan الصينية من خلال وكيل خدمتها بمصر المكتب العالمي للطيران وذلك لتقديم خدمات المناولة الأرضية لطائرات الشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي حيث بدأت في تنظيم رحلاتها للقاهرة مرة أخرى بعد توقف الرحلات منذ عام 2010

أكاديمية مصر للطيران للتدريب توقع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان



من منطلق الدور المهني والمجتمعي لأكاديمية مصر للطيران للتدريب في مجال تدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا وإيمانا بمبدأ المساهمة مع الدولة في إعداد كوادر شابة مدربة ومؤهلة للعمل في شتى مجالات الطيران، وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مع كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك لتقديم برنامج تدريب عملي ممنهج لطلبة قسم إدارة عمليات الطيران بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حيث شهدت الأكاديمية إشادة واسعة بالاحترافية الشديدة التي يتميز بها البرنامج التدريبي والمصمم خصيصا وللمرة الأولي لطلبة هذا القسم من خلال إدارة التطوير وتحديث البرامج التابعة للإدارة العامة للتخطيط وتطوير التدريب، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسستين لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، مما يعزز من فرص الطلبة في الحصول على تأهيل متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

مصر للطيران توقع عقد خدمات أرضية مع شركة A Jet التركية

شهدت فاعليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بالعلمين الجديدة توقيع شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية تعاقدًا جديدًا مع شركة A Jet التركية لتقديم خدمات المهبط بالمطارات المصرية.

وتعد شركة A Jet من أهم شركات الطيران العارض بتركيا نظرًا لكونها شركة شقيقة للخطوط الجوية التركية أكبر عملاء شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية الحاليين، وقد بدأ تشغيل رحلات شركة A Jet بالفعل في مطار القاهرة بعدد 5 رحلات أسبوعيًا...ومن المخطط تشغيل رحلاتها بجميع المحطات الداخلية في القريب العاجل، حيث تمتلك الشركة حاليًا أسطول يتخطي 80 طائرة من طرازات أيرباص A320 وA321 وبوينج B737-800 وB737 Max.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحتفل مع وفد شركة Airbus بتوقيع عقد شراكة لتوريد الحزم التدريبية الخاصة بطراز A350

إحتفلت أكاديمية مصرللطيران للتدريب بتوقيع عقد شراكة مع شركة Airbus المصنعة للطائرات من طراز A350-900، والتي تعاقدت عليها مصرللطيران دعمًا لأسطولها.



ويتضمن عقد الشراكة توريد الحزم التدريبية الخاصة بتدريب السادة المهندسين على ذات الطراز وفقًا لأحدث النظم التدريبية وهو نظام (Learn by doing) “ACT” Airbus Competency Training، وقيام أكاديمية مصر للطيران باعتماد التدريب من سلطة الطيران المدنى المصرى (ECAA) وكذلك وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA).

مصرللطيران للخدمات الأرضية توقع بروتوكول تعاون مع وكالة ONE PORT

وقعت شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية خلال فاعليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقام بمطار العلمين بروتوكول تعاون مع وكالة One Port لتقديم خدمة المهبط بالقاهرة وجميع المحطات الداخلية،



مصرللطيران للشحن الجوي توقع 3 عقود مع عدد من وكلاء الشحن

أعلنت شركة مصرللطيران للشحن الجوى عن توقيع عقود شحن جوي جديدة خلال فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، حيث وقعت الشركة عقود شحن جوي مع كبرى الشركات العالمية منها شركة "HONG KONG LINK GLOBAL INTERNATIONAL LOGISTICS" لتشغيل رحلات جوية منتظمة على خط سير هونج كونج – ميلانو، كما وقعت الشركة عقدًا أخر مع شركة "EL MASRIA CO FOR TRADING" لتشغيل رحلات على خط سير هونج كونج - ماتيجا، وذلك عبر محطتي القاهرة وبانكوك. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد ثالث مع نفس الشركة لتشغيل رحلات على خط سير أوستند - ماتيجا.



وبهذه العقود الجديدة، تسعى مصرللطيران للشحن الجوي إلى توسيع وجهاتها العالمية، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الشحن الجوي العالمي. كما تعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة من جانب عملائها وشركائها على مستوى العالم.

شراكة استراتيجية بين مصر للطيران مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لتوفير عمليات دفع إلكتروني سلسة وآمنة للمسافرين

وقعت مصر للطيران ـ الناقل الوطني المصري شراكة استراتيجية مع بنك مصر، البنك الرائد في مجال الاستحواذ، وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الرائدة في مجال الدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويهدف هذا التعاون إلى دمج حلول الدفع الرقمية المتعددة من أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مع خدمات السفر الخاصة بمصر للطيران، وذلك بدعم من بنك مصر، لضمان تجربة دفع إلكتروني سلسة وأمنة لجميع العملاء حول العالم.



ومع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، أصبح من المهم دمج الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة لتوسيع نطاق تواصلها مع العملاء وعملياتهم التجارية.



وفي هذا الإطار، قامت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بتوسيع نطاق خدماتها الأساسية الخاصة بمعالجة الدفع عبر الإنترنت لعملاء مصر للطيران، لإتاحة تجربة حجز تذاكر سلسة وآمنة عبر الإنترنت لجميع مسافري الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن عملاء مصر للطيران من الاستفادة من خدمات التقسيط التي تقدمها أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، والتي تمكنهم من سداد ثمن تذاكرهم على دفعات وبطريقة مرنة تلائم ميزانيتهم.

ويأتي خيار الدفع المرن لمواكبة التفضيلات المتطورة للعملاء، بما يتيح لهم خيارات دفع متعددة للاختيار منها.



لدعم السياحة العلاجية ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية..توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية المصرية، وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار GAHAR"، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

يتضمن بروتوكول التعاون قيام الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لرحلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك رعاية مصر للطيران للمبادرات الوطنية التي تقوم بها الهيئة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، كما يشمل البروتوكول أيضًا استفادة الشركة الوطنية من الخبرات العلمية والدورات التدريبية للهيئة في تأهيل الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لشركة مصر للطيران على معايير الجودة التي تصدرها الهيئة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

مصر للطيران للشحن الجوي توقع عقد شراكة جديد مع شركة أسيانا ASIANA AIRLINES

وقعت مصر للطيران للشحن الجوي عقد شراكة جديدة مع شركة أسيانا ASIANA AIRLINES بدولة كوريا الجنوبية، والتي تعد من أبرز شركات الطيران في منطقة أسيا والمحيط الهادي، وبموجب هذا التعاقد الجديد ستتولى مصر للطيران للشحن الجوي تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة الخاصة بشركة طيران أسيانا، بمجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بالقاهرة.



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