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شروط التقديم على وظائف مصر للطيران والأوراق المطلوبة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

اعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة لشغل بعض الوظائف بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:-

الوظيفة والشروط والأعداد المطلوبة:-

 

وظيفة أخصائي بيع عدد (۸) أفراد

مؤهل عال مناسب لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

السن لا يزيد على (۳۰) عامًا عند تاريخ بده قبول الطلبات.

قبول العمل بنظام النوبات (الذكور الإناث).

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

وظيفة فني سابق سابق عدد (۸) أفراد

مؤهل متوسط فوق متوسط الإعدادية.

الحصول على رخصة قيادة مهنية درجة ثانية أولى.

خبرة حسب الشهادة التي تستخرج من إدارة المرور بتطورات الرخصة.

الإلمام باللغة الانجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

يقتصر التقديم على الذكور فقط، والسن لا يزيد على (۳۸) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

قبول العمل بنظام النوبات.

شروط عامة:-

 أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي.

تأدية الخدمة العسكرية والوطنية

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات والانتهاء من الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة ( للإناث لشغل وظيفة أخصائي بيع فقط).

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة، أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٣ حتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي(سارية)

شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- السيرة الذاتية (CV).

- دمغة ١٠٥ قرشًا + طابع الشهيد.

- رخصة قيادة ثانية أولى (سارية).

المؤهل الدراسي.

 الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية.

شهادة تطورات الرخصة من الإدارة العامة للمرور.

لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم قبل، أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

 لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد (عند الاستدعاء لتقديم المستندات).

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

 

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