الأكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الدولي السادس للرياضيات

نظمت الأكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للرياضيـات وجمعية الرياضيات المصرية، المؤتمر الدولى السادس للرياضيات تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتورة جينا الفقى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



خلال المؤتمر، قدم المتحدثون عروضًا حول مجموعة واسعة من الموضوعات،، كما أقيمت جلسات تفاعلية لمناقشة التحديات الحالية في مجال الرياضيات واستكشاف الاتجاهات المستقبلية للبحث.

فعاليات الموتمر السادس للرياضيات ينطلق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وفي كلمة الافتتاح، أكد الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمي ومقرر اللجنة الوطنية للرياضيات، أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون محليا ودوليًا في مجال الرياضيات من خلال نشر المعرفة وزيادة التعاون في هذا المجال.



كما سلط "عبد الباري 'الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأكاديمية العربية والجمعية المصرية في دعم مجتمع الرياضيات في مصر.

وأضاف " عبد الباري" أن المؤتمر قدم منصة للعلماء الرياضيين لتبادل الأفكار مشيرًا إلي أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تلقت 100 بحث تم إجازه 70 منها للعرض فى المؤتمر من الجامعات والمعاهـد البحثية المصـرية.



وأشار أن المؤتمر يشهد مشاركة علماء بارزون وباحثين مـن جامعـات دوليـة من دول ( تركيـا – رومانيـا – الهنـد – تايـوان – الصين – بولنـدا – السعوديـة – اليمـن - فلسطيـن – السـودان).

وختم الدكتور علاء عبد الباري كلمته مؤكدًا ان الرياضيات فى حد ذاتها ليست علم ولكنها لغة بل وملكة العلوم فهى الاداة والوسيلة التى تخطاب العلوم بها بعضها البعض وبدونها تظل العلوم مجردة عند حد النظريات.



ومن جهته أشار الدكتور عبد الشافى عبادة – رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات ورئيس المؤتمر،على أن المؤتمر فى نسخته السادسة شهد تطورًا ملحوظًا من حيث عدد الأبحاث وعدد الجامعات وكذلك الدول المشاركة، وأثنى على الجهد المبذول من أعضاء اللجنة الوطنية للرياضيات فى تنظيم المؤتمـر ووجه الشكر للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على حسن التنظيم والإستضافة.



من جانبه عبر الدكتور فايد غالب رئيس جمعية الرياضيات المصرية عن سعادته بتنظيم المؤتمرومشـاركة جمعيـة الرياضيـات المصـرية، حيـث أن كل الباحثيـن فى هـذا المجال ينتمـون إلى جمعيةالرياضيات المصرية

وأفاد بأن هذا التنظيم الثلاثى بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واللجنة الوطنية للرياضيات وجمعية الرياضيات المصرية هو مثال على حسن تعاون المؤسسات التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على مجتمع البحث والتطوير ورفع المكانه الدولية لمصرنا الحبيبة وزيادة التعاون بين الباحثين من دول مختلفة.

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